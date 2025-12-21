Эрлинг Холанд повторил бомбардирский рекорд Луиса Суареса в АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил рекорд английской Премьер-лиги по числу голов до Рождества в матче 17-го тура АПЛ, в котором «горожане» разгромили «Вест Хэм» (3:0). Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Норвежский нападающий отметился дублем.

Эрлинг Холанд довёл число забитых мячей в АПЛ-2025/2026 до 19. Как сообщает Opta Sport, это достижение является повторением рекорда лиги по голам, забитым до Рождества. Ранее подобные показатели были у форвардов Энди Коула (сезон-1993/1994), Кевина Филлипса (сезон-1999/2000) и Луиса Суареса (сезон-2013/2014).

Всего в текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 28 голов и пять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.