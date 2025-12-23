Радимов: если Дзюбу позовут в сборную – это полная порнография

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с пересчетом голов Александра Кержакова за сборную России.

Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.