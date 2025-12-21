Оценены шансы Дзюбы забить за сборную России в 2026 году

Букмекеры оценили шансы нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы забить за сборную России в 2026 году. Об этом сообщает «РБ Спорт».

На это событие можно поставить с коэффициентом 1,72. Если форвард не отличится за национальную команду, то сыграет ставка с коэффициентом 2,00.

На данный момент у Дзюбы 31 гол в составе сборной России, он является лучшим бомбардиром в истории команды. У его ближайшего преследователя Александра Кержакова, закончившего карьеру, 20 мячей. При этом на счет Кержакова могут записать гол в ворота сборной Германии в 2005 году. Решение по этому вопросу должен принять Российский футбольный союз (РФС).

36-летний Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола. Нападающий забил 245 мячей за карьеру. До «Акрона» он выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал», а также турецкий «Адана Демирспор».