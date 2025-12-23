Тренер «Ливерпуля» назвал сроки восстановления нападающего Исака

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак выбыл на несколько месяцев из‑за травмы ноги, сообщил главный тренер команды Арне Слот.

Форвард получил повреждение в матче 17‑го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:1). Швед открыл счет на 56‑й минуте: он пробил после передачи Флориана Виртца, после чего голеностоп Исака оказался между ног совершавшего подкат Микки ван де Вена. Исак упал на газон и не смог продолжить игру. Покинуть поле ему помогали представители медицинского персонала «красных». Ранее «Ливерпуль» объявил, что Исак перенес операцию по поводу перелома малоберцовой кости.

— Это будет длительное восстановление. (Он пропустит) пару месяцев. Это огромное, огромное разочарование и для него, и для нас, — приводит слова Слота Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне АПЛ Исак провел 10 матчей и забил два мяча.