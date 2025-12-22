Кейн установил новый рекорд Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил гол в ворота «Хайденхайма» (4:0) в матче 15-го тура Бундеслиги и, тем самым установил рекорд чемпионата Германии. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Теперь на счету британца 100 (81+19) очков по системе «гол+пас» в Бундеслиге. На это ему потребовалось 78 матчей, что является лучшим показателем с момента начала сбора статистики в сезоне-2004/2005. Ранее рекорд принадлежал Арьену Роббену, которому потребовалось для этого 119 матчей.

Кейн перешёл в «Баварию» летом 2023 года из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне футболист провёл за мюнхенскую команду 15 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов Кейн сыграл шесть матчей и забил пять голов. Также на счету нападающего пять мячей в Кубке Германии и один мяч в Суперкубке страны.