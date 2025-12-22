Назван фаворит гонки бомбардиров АПЛ

Назван фаворит гонки бомбардиров нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Sports.ru.

Букмекеры считают фаворитом нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Поставить на его победу в гонке бомбардиров можно с коэффициентом 1.04, что соответствует 96 процентам вероятности.

После 17 туров нынешнего сезона АПЛ в активе 25-летнего норвежца 19 мячей. У ближайшего преследователя — форварда «Брентфорда» Игора Тьяго 11 забитых голов. Третьим идет нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике, который отличился 8 раз.

Холанд становился лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2022/2023 и 2023/2024. В прошлом сезоне он уступил первую строчку египетскому нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.