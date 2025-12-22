20-летний полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, какая команда в Российской Премьер-Лиге является для него наиболее принципиальным соперником.

«Всегда интересно играть с топ-клубами. В этих матчах тяжело, но ты прогрессируешь. Топ-5 команд РПЛ – не то, что раздражители, а просто команды, против которых интересно выходить. Кто принципиальнее? Ну давайте скажу, что «Спартак», – заявил Батраков.

В текущем сезоне Батраков забил 15 голов и отдал шесть голевых передач в 23 играх во всех соревнованиях. Соглашение игрока с московским клубом действует до лета 2029 года, а его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро.

По итогам первого этапа чемпионата РПЛ «Локомотив» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Первой игрой «железнодорожников» после зимнего перерыва станет домашний матч против «Пари НН». Встреча запланирована на 28 февраля в 17:00 по московскому времени.