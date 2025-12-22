Батраков рассказал, почему не хочет ехать в Саудовскую Аравию

Батраков об отказе от перехода в саудовский клуб: «Хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе»
Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что в первую очередь рассмотрит предложения из Европы, а не из Саудовской Аравии.
— Тобой серьезно интересовались в Саудовской Аравии. Необычно для РПЛ, тем более для молодого парня, который пока играл только в России. Как ты отреагировал?
— Мне рассказал об этом мой представитель. Было очень приятно, но пока не рассматривал такой вариант. Я стремлюсь помогать «Локомотиву», и если будет возможность, то хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе.
— Космические 120 миллионов долларов в год, якобы предложенные в Саудовской Аравии, ты уже опровергал...
— Вот! Над этим я тоже сильно смеялся, – сказал Батраков.
