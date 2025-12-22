Романов включил в топ-5 игроков года лишь одного футболиста «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов включил в топ-5 игроков 2025 года лишь одного своего футболиста.

© Sports.ru

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков был признан лучшим футболистом года в России по версии «Спорт-Экспресса». Игроки красно-белых в топ-10 не попали.

Романов поставил на первое место нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Также в его пятерку вошли: Максим Глушенков («Зенит»), Эсекиэль Барко («Спартак»), Александр Головин («Монако»), Алексей Батраков («Локомотив»).

В голосовании нашего приняли участие 16 тренеров Мир РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.