Экс-футболист Александр Мостовой предложил вызвать его в сборную России на фоне спора о рекорде по количеству голов в составе национальной команды, передает РИА Новости.

«Сейчас такое время, что можно всех вызывать. Сколько раз мы уже играли с командами второй сотни. Что в этом такого?! Можно и нас вызвать — тоже какие-нибудь рекорды побьем», — сказал Мостовой.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Александра Кержакова на Андрея Аршавина. В Международную федерацию футбола (ФИФА) поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Артем Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее сообщалось о том, что Дзюба будет числиться рекордсменом сборной до снятия санкций с России.