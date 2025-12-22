Сборная России опубликовала предновогодний ролик

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала предновогодний видеоролик с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и рядом футболистов. С наступающим праздником россиян поздравили Матвей Кисляк, Константин Тюкавин, Даниил Фомин и Иван Обляков.

