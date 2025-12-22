Экс-тренер "Краснодара" назвал лучшего вратаря РПЛ

Бывший тренер "Краснодара" Дмитрий Климов назвал лучшего голкипера Российской Премьер-Лиги на данный момент.

© Rusfootball

По мнению Климова, этого звания заслуживает страж ворот краснодарской команды Станислав Агкацев.

"Понятно, что у нас есть Игорь Акинфеев, великий спортсмен для России, который всегда держит уровень. Но на данный момент я бы поставил его после Стаса. В чемпионстве "Краснодара" заслуга Агкацева огромна — он спасал в решающих играх, приносил результат себе и команде. Думаю, на данный момент он лучший в стране", — передает слова Климова "Чемпионат".

В прошлом сезоне "Краснодар" с Агкацевым в составе впервые в своей истории стал чемпионом России.

В первой части сезона 2025/2026 Станислав провел 20 матчей, в 9 и"Чемпионат"з которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. В остальных 11 встречах Агкацев пропустил 14 голов.