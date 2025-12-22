Гвардиола будет следить за весом игроков «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что футболисты команды, вернувшиеся после рождественских выходных с лишним весом, не сыграют в матче 18‑го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест».

Встреча пройдет 27 декабря в Уэст‑Бриджфорде. Гвардиола рассказал, что футболисты «Сити» взвесились перед игрой с «Вест Хэмом» (3:0), в следующий раз они встанут на весы на первой тренировке после Рождества.

— Они могут есть, но я хочу их контролировать. Представьте, если футболист, который сейчас идеален, приедет с лишним весом в три килограмма. Тогда он останется в Манчестере и не поедет на игру с «Ноттингем Форест», — цитирует Гвардиолу Би‑би‑си.

«Манчестер Сити» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице премьер‑лиги, «Ноттингем Форест» (18) идет 17‑м.