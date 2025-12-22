Мостовой оценил игру Соболева в текущем сезоне

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info оценил игру Александра Соболева в текущем сезоне.

"Соболев - отличный нападающий, но сейчас в "Зените" он потерял уверенность, а для игрока его позиции это не очень хорошо. Ему важно обрести стабильность, Соболев способен забивать по 15-20 голов за сезон. У него есть все футбольные данные для этого. Возможно, ему лучше сейчас уйти в аренду", - сказал Мостовой.

В сезоне-2025/2026 Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 5+2 по системе "гол+пас". Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2027 года, нападающий перешел в стан петербуржцев из московского "Спартака" в летнее трансферное окно 2024 года за 10 миллионов евро.