Жирков о бане России: «Не будут нашу страну десятилетиями держать вне турниров, в ближайшем будущем возможно возвращение. Товарищеские игры – не показатель готовности»

Sports.ru

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков верит, что российские клубы и сборные скоро могут вернуть на международную арену.

Жирков верит, что российские клубы скоро вернут на международную арену
© Sports.ru
«В ближайшем будущем возможно возвращение наших клубов и сборной на международную арену. Не думаю, что нашу страну будут десятилетиями держать вне турниров. Сейчас трудно говорить о готовности, потому что нам не с чем сравнить. У нас только сборная играет товарищеские игры, но не думаю, что это показатель», – сказал Жирков.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости