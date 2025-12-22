Комментатор Орлов публично обратился к «Лукойлу» по поводу «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов обратился к компании «Лукойл», которая владеет «Спартаком». Он призвал функционеров опираться на ветеранов красно-белых в построении современной версии клуба. Орлов привёл в пример «Баварию», которая доверяет своим ветеранам и добивается результатов.

«Посмотрите на «Баварию» — она всегда побеждает. Потому что у них Беккенбауэр, Хёнес, Румменигге — все бывшие футболисты, они там, в клубе! Они не дадут просчёта, не будет ошибок в селекции. Разовые оплошности у всех бывают, но системных ошибок, которые в «Спартаке» происходят всё время, их нет. Я удивлён, как Романцев, Аленичев и остальная группа известных футболистов и тренеров [не в клубе]… На них опирайтесь! «Лукойл», ну что же вы, не понимаете, что это ваш мозговой центр футбола?! Нет, не понимают...» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».