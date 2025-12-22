58-летний полузащитник Кадзуйоси Миура продолжит карьеру в новом клубе.

Самый возрастной футболист мира, отыгравший прошлый сезон за «Атлетико Судзука» в 4-м дивизионе Японии, на правах аренды заключит годичный контракт с «Фукусима Юнайтед» из 3-го дивизиона, сообщает Japan Today со ссылкой на местные СМИ.

Следующий сезон станет для японца 41-м в профессиональной карьере. Миура поиграл в Бразилии, Италии, Хорватии, Австралии, Португалии. В составе сборной Японии у него 89 матчей и 55 голов.

В прошлом сезоне Кадзуйоси провел 7 матчей, а «Атлетико Судзука» вылетел в региональную лигу, заняв второе с конца место в таблице и проиграв в раунде плей-офф.

Отметим, что 26 февраля Миуре исполнится 59 лет.