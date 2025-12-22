Экс-игрок ЦСКА назвал главную проблему клуба

Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Чанов назвал главную проблему команды в текущем сезоне.

© Rusfootball

"Проблема ЦСКА кроется в том, что играют интересно и создают много моментов, но очень хромает реализация. Придётся обращаться к истории - нужен мститель, как Вагнер или Думбия. Здесь же реализуется, дай бог, один момент из пяти. Я считаю, что реализация - проблема номер один", - сказал Чанов "Чемпионату".

На данный момент московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Подопечные Фабио Челестини провели 18 матчей, одержали 11 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.

"Армейцы" забили 30 мячей и пропустили 17 голов в текущем сезоне РПЛ.