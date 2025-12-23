Дасаев высказал недоумение восхищением Сафоновым

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев высказал недоумение тем фактом, что болельщики и журналисты восхищаются игрой российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Дасаев признался, что не видел игру соотечественника.

«Но мне сказали, что он четыре пенальти отбил. У нас люди тоже пенальти отбивали и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий?» — заявил экс-голкипер.

17 декабря Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и помог парижанам завоевать шестой титул в нынешнем сезоне.

30 октября Дасаев отказался видеть смысл в присутствии Сафонова в ПСЖ. Я не знаю, какой у него контракт с клубом. Если он не может его расторгнуть, его попытаются отдать в аренду, — заявил бывший вратарь.