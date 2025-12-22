«Динамо» Мх не отпустит полузащитника в другой клуб зимой

Махачкалинское «Динамо» не отпустит полузащитника Джавада в другой клуб этой зимой. Об этом рассказал гендир клуба Шамиль Газизов.

© ФК "Динамо" Мх

«По Джаваду всегда есть разговоры, какие-то клубы спрашивают о нем, но не более. Конкретики нет. Зимой мы его точно не отпустим», – сказал Газизов.

Джавад проводит второй сезон в составе махачкалинцев. В текущем сезоне на счету иранца 18 матчей в РПЛ, два гола и одна голевая передача. «Динамо» ушло на паузу на 13-й строчке (зона стыковых матчей) с 15 очками в статусе самой незабивной команды лиги (восемь мячей).

После перехода в «Динамо» Джавад стал регулярно вызываться в сборную Ирана (квалифицировалась на чемпионат мира – 2026), провел три матча в отборочном этапе.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.