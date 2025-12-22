Стало известно, на каком месте в рейтинге ФИФА закончила год сборная России

Сборная России осталась на 33‑м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В топ‑10 рейтинга изменений не произошло — лидерство сохранила сборная Испании, на второй строчке идет команда Аргентины, тройку лидеров замыкают французы.
1 (1). Испания —1877,18
2 (2). Аргентина — 1873,33
3 (3). Франция — 1870
4 (4). Англия — 1834,12
5 (5). Бразилия — 1760,46
6 (6). Португалия — 1760,38
7 (7). Нидерланды — 1756,27
8 (8). Бельгия — 1730,71
9 (9). Германия — 1724,15
10 (10). Хорватия — 1716,88…
33 (33). Россия — 1524,52.
