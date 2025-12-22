Капитан «Манчестер Юнайтед» может пропустить минимум месяц

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш выбыл на длительный срок из-за травмы.

31-летний португалец получил повреждение в конце первого тайма в матче 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2) и не вышел на второй тайм.

Как сообщает The Telegraph, из-за травмы мягких тканей Бруну может пропустить как минимум месяц.

Отметим, что хавбек лишь дважды пропускал игры в составе «МЮ» по состоянию здоровья – один матч из-за болезни в сезоне-2021/22 и два из-за повреждения колена в сезоне-2023/24.

В этом сезоне у Фернандеша 5 голов и 7 результативных передач в 17 играх чемпионата Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.