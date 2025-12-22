Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев может получить должность руководителя в московском «Динамо».

71-летний экс-депутат Госдумы, бывший игрок и тренер москвичей имеет шансы вернуться в клуб, утверждает инсайдер Иван Карпов.

Газзаев, бравший Кубок УЕФА с ЦСКА и не работавший тренером с 2013 года, после «Алании», может стать генеральным директором или председателем совета директоров бело-голубых.

Кандидатуру Газзаева предлагают со стороны консультативного совета «Динамо». В окружении члена совета директоров клуба Сергея Степашина не подтвердили информацию Карпову, сославшись на то, что сейчас на этих постах в клубе другие люди – Павел Пивоваров и Александр Ивлев.