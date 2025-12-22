Агент нападающего ответил, предлагал ли "Локомотив" продлить контракт

Агент Вадима Ракова Владимир Кузьмичев рассказал, предлагал ли "Локомотив" продлить контракт с футболистом.

"Я поддерживаю контакт с Борисом Борисовичем (Ротенбергом) по разным вопросам - общение регулярное. Однако тема Вадима пока не поднималась. Что касается его восстановления, пока все идет по плану", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".

На данный момент Вадим Раков играет за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 11 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Соглашение футболиста с "Локомотивом" действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.