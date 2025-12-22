Нападающий «Аль-Иттихада» купил картину Пикассо

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема купил картину испанского художника Пабло Пикассо «Портрет бородатого мужчины», написанную в в 1964 году, сообщает RMC Sport.

Футболист опубликовал в соцсетях фотографию с работой испанского художника с подписью: «Добро пожаловать домой».

© Соцсети

Картина была выставлена в начале 2025 года в галерее арт-дилера Хелли Нахмада в Нью-Йорке. Стоимость покупки не сообщается, но известно, что картины Пикассо на аукционах нередко продаются по цене более € 1 млн.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Аль-Иттихад» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами.