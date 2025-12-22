В «Динамо» прокомментировали информацию о назначении нового гендиректора

В «Динамо» опровергли информацию о назначении нового гендиректора

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев заявил, что не располагает информацией о назначении Валерия Газзаева на пост генерального директора клуба.

Ранее появилась информация, что Газзаев входит в число претендентов на одну из руководящих должностей в столичном клубе. Такая инициатива исходит со стороны консультативного совета «Динамо».

Валерий Газзаев – бывший нападающий бело-голубых. Как игрок команды он становился обладателем Кубка Советского союза и лучшим бомбардиром Кубка обладателей кубков сезона 1984/85 годов. В 1991-1993 и 1999-2001 годах был главным тренером «Динамо». На этом посту Газзаев привёл столичный клуб к бронзовым медалям Чемпионата России 1992 года(первый в истории розыгрыш национального первенства РФ).

Александр Ивлев был назначен председателем совета директоров «Динамо» в начале октября нынешнего года. На этом посту он сменил Дмитрия Гафина. На данный момент генеральным директором московского клуба является Павел Пивоваров, работающий на этом посту последние пять лет.

