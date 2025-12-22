«Реал» больше всех заработал от ТВ-прав за прошлый сезон в Ла Лиге

«Реал» стал лидером по итогам прошлого сезона Ла Лиги по количеству заработанных денег от ТВ-прав.

© Sports.ru

В общей сложности Ла Лига распределила 1,292 миллиарда евро между клубами.

Больше всех получил «Реал» – 157,92 млн евро. Второй стала «Барселона» – 156,45 млн евро. Третью позицию занял «Атлетико» – 108,17 млн евро. Только данные три клуба превзошли отметку в 100 млн евро.

После них располагаются «Атлетик» с 72,26 млн евро и «Реал Сосьедад» с 67,80 млн евро.

Минимальный доход от телевизионных прав получил «Леганес» – 39,93 млн евро.