ПСЖ может заключить пожизненный контракт с Энрике

Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность заключения первого в истории футбола пожизненного контракта с главным тренером команды Луисом Энрике, сообщает AS.

В клубе 55-летнего испанского специалиста считают идеальным тренером, поэтому готовы подписать с ним лучший и самый дорогой контракт в истории. Действующее трудовое соглашение тренера с клубом рассчитано до 2027 года.

Энрике возглавил парижский клуб летом 2023 года. Под его руководством «ПСЖ» дважды выигрывал чемпионат Франции, является двукратным обладателем Кубка Франции и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов сезона-2024/2025, а также Межконтинентального кубка.