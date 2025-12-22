Агент защитника прокомментировал слухи о его уходе из «Локомотива»

Футбольный агент Гелу Родригес ответил на слухи о якобы уходе своего клиента, защитника московского «Локомотива» Сесара Монтеса из клуба.

«Сейчас ходит много слухов об отъезде Сесара в Южную Америку, но предложений ни мы, ни «Локомотив» не получали. Монтес хочет остаться в клубе и на данный момент никуда не собирается уходить. Он очень любит «Локомотив» и Россию» - заявил Родригес.

Сесар Монтес выступает за железнодорожников с сентября 2024 года. Контракт между ним и клубом заключён до июня 2029 года. В составе «Локомотива» Монтес играет под 23-м номером. За московский клуб 28-летний футболист провёл 39 матчей, в которых забил 3 гола.

В нынешнем сезоне РПЛ защитник «Локомотива» сыграл 19 матчей и забил 1 гол, отдав одну результативную передачу. Трансферная стоимость Монтеса оценивается в 7 млн евро.

С 2017 года Монтес играет за сборную Мексики. За национальную команду провёл 60 матчей и забил 4 гола. В составе мексиканцев трижды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ(2019, 2023 и 2025). В 2021 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио.