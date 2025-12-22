Якубко высказался о назначении Карпина в «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Мартин Якубко высказался о бывшем главном тренере бело-голубых Валерии Карпине, который совмещал посты в московском клубе и сборной России. В ноябре 2025 года Карпин подал в отставку, заявив, что совмещение должностей негативно сказывается на результатах «Динамо» и сборной страны.

«В «Динамо» непросто работать как тренерам, так и футболистам. Наверное, клубу нужно было искать тренера, который может концентрироваться на одной работе — в «Динамо». Но раз Карпин хотел и они были с этим согласны, то попробовали. Но это по ходу было неправильное решение», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».