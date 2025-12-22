«Милан» согласовал аренду Фюллькруга до конца сезона с опцией выкупа. Клуб будет платить зарплату форварду «Вест Хэма» в полном объеме
«Милан» и «Вест Хэм» достигли договоренности о переходе нападающего Никласа Фюллькруга в итальянскую команду.
«Россонери» арендуют немецкого форварда до завершения этого сезона с опцией выкупа предстоящим летом. Ранее сообщалось, что выкупить игрока возможно за 13 миллионов евро.
«Милан» не заплатит за аренду Фюллькруга, но будет выплачивать ему зарплату в полном размере.
В этом сезоне нападающий провел 8 матчей в АПЛ и не сделал результативных действий.
