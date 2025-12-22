Экс-тренер «Краснодара» высказался о конкуренции Адамова и Латышонка

Первый голкипер в истории «Краснодара» и бывший тренер клуба Дмитрий Климов высказался о конкуренции двух воспитанников «быков» Дениса Адамова и Евгения Латышонка за место в воротах санкт-петербургского «Зенита» в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Они вышли из одной команды «Краснодара» — 1998 года рождения. Кто-то любит конкуренцию, кто-то — нет. Всё зависит от конкретного человека. Адамову она точно пошла на пользу: осенний отрезок сезона он провёл очень сильно. Как на это отреагирует Женя, посмотрим. По своему уровню оба могли бы играть в любой команде РПЛ. К сожалению, место в воротах «Зенита» только одно. В таком клубе конкуренция всегда высочайшая», — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В первой части сезона-2025/2026 Денис Адамов принял участие в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Евгений Латышонок защищал ворота санкт-петербургской команды в 10 встречах.