ФИФА тестирует новые технологии определения аута и офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) проводит тесты новой технологии, которая позволяет определить, вышел ли мяч за пределы поля до того, как был забит гол, сообщает Би‑би‑си.

Инновация Out of Bounds («За границами») стала одной из нескольких разработок, опробованных в трех матчах Межконтинентального кубка, которые состоялись в декабре.

ФИФА также расширила возможности 3D‑реконструкции в реальном времени, чтобы сделать определение офсайда с помощью линий более быстрым. Для видеопомощника арбитра (VAR) и телеаудитории доступны две виртуальные трансляции, которые воспроизводят перспективы обоих вратарей.

Новые технологии разработаны ФИФА и компанией Hawk‑Eye Innovations. Пока неизвестно, будут ли они доступны для внедрения в национальных чемпионатах.