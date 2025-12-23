ФИФА тестирует новую технологию для определения офсайда

ФИФА тестирует новую технологию определения аутов и офсайдов. Ее опробовали на Межконтинентальном кубке
Международная федерация футбола (ФИФА) тестирует новую технологию для определения аутов и офсайдов.
Новая система была протестирована в трех матчах Межконтинентального кубка в Катаре.
ФИФА расширила возможности функции «3D-реконструкции в реальном времени», которая сделала фиксирование офсайда более быстрым и четким.
Для новой системы будут использоваться два виртуальных потока, доступных видеоассистенту рефери и телезрителям.
