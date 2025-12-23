Гендиректор «Ростова» прокомментировал информацию о распродаже игроков

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров в разговоре с «Матч ТВ» опроверг информацию о том, что клуб планирует продавать футболистов из‑за сложной финансовой ситуации.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram‑канале сообщил, что «Ростов» планирует расстаться с большим количеством игроков и ищет им менее дорогую замену. Кроме того, по его данным, клуб может не доиграть чемпионат из‑за долгов в несколько миллиардов рублей.

— Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%. Откуда взята информация, мне тоже неясно. О каких‑то долгах, о которых идет речь, мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости, — сказал Гончаров «Матч ТВ».

«Ростов» после 18 туров занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.