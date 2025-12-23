Радимов не верит в уход Баринова из "Локомотива"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова из московского "Локомотива".

© ФК "Локомотив"

"Если Баринов уйдет, это, конечно же, будет потеря. Но я в это верю. Не уйдет Баринов, я думаю. У "Локомотива" такой шанс стать чемпионом, я считаю, что Баринова они уговорят, тем более после того, как Ротенберг сменил Леонченко на посту генерального директора", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Напомним, что контракт полузащитника Дмитрия Баринова с московским "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, что футболист не намерен продлевать соглашение с клубом и на правах свободного агента перейдет в ЦСКА.

По итогам 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 37 набранными очками, ЦСКА занимает четвертое место в таблице с 36 баллами в своем активе.