Экс-игрок «Динамо» предположил, что клуб не искал тренера после Карпина

‎Луценко: Есть ощущение, что «Динамо» не искало нового тренера после Карпина

Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера бело-голубых. 

© ФК "Динамо"

‎Российский специалист являлся исполняющим обязанности главного тренера с ноября 2025 года после ухода Валерия Карпина.

‎— Я уже говорил, что, скорее всего, это произойдет. Сезон уже пошел не по плану. В данной ситуации разумным решением было оставить Гусева, так как он знает команду, работая помощником. Сейчас он главный тренер, у него будет два месяца подготовить команду на сборах. Это самое разумное решение в данный момент, мне кажется. Доиграть этот скомканный сезон, и потом уже принимать решение, будет ли команда дальше под его руководством выступать, — считает Луценко

‎— Какое место для «Динамо» можно будет считать успехом? Сейчас команда на десятом месте.

‎— Успехом, я думаю, будет если они будут в пятерке. 

‎— Как думаете, почему у руководства не получилось найти нового тренера?

— На самом деле у них не так много времени было, чтобы найти. После нового года надо ехать на сборы. Есть такое чувство, что они решили доиграть сезон своими силами.

