Экс-президент «Локомотива» высказалась о назначении Гусева тренером «Динамо»

Московское «Динамо» приняло верное решение, утвердив Ролана Гусева в должности главного тренера «бело‑голубых» до конца сезона, времени на поиски нового тренера у клуба почти нет, заявила «Матч ТВ» бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.

© ФК «Динамо»

Во вторник «Динамо» сообщило о назначении Гусева главным тренером команды до конца сезона‑2025/26. Специалист работает в тренерском штабе «бело‑голубых» с 2023 года. Он был исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» в конце прошлого сезона, а также с середины ноября, когда команду покинул Валерий Карпин.

— Думаю, что правильно поступили, назначив Гусева. А что сейчас метаться‑то? Времени кого‑то искать в принципе нет. Чемпионат по сути уже скоро возобновится, скоро сборы. Пусть работает человек. У них ничего не получается с приглашенными тренерами.

— То есть надо дать Гусеву спокойно сосредоточиться на деле, а там, может, и результат будет?

— Да, но не очень понятно, конечно, какой [будет результат]. Потому что комплектация команды тоже вызывает вопросы. Кого они там набрали. И не по вине Карпина. Это все понятно. Так что состав не очень, а амбиции — большие, — сказала Смородская «Матч ТВ».

«Динамо» с 21 очком занимает 10‑е место в турнирной таблице чемпионата России. Сезон РПЛ возобновится в конце февраля. Команда Гусева в первом матче после зимней паузы 1 марта примет самарские «Крылья Советов».

