Экс-игрок «Спартака» опасается нового главного тренера «Динамо»

Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что имеет опасения касательно работы Ролана Гусева в качестве наставника клуба.

«Есть определенные опасения, но когда тренеру набираться опыта, если не сейчас, когда дают возможность самостоятельной работы? Но мне кажется, стоит давать шансы нашим молодым специалистам», — заявил Гранат.

Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после того, как 17 ноября Валерий Карпин покинул пост наставника клуба.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — в конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».