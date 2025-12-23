Комментатор Орлов высказался о возможном увольнении Рахимова из "Рубина"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможной отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера "Рубина".

© Rusfootball

"Рахимов построил команду со своей игрой, которая не похожа ни на чью другую. У "Рубина" седьмое место и очень крепкая команда. От Рахимова нельзя отказываться, это будет ошибка. Для них это будет провал", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Ранее в СМИ появилась информация, что казанский "Рубин" может отправить Рашида Рахимова в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что возглавить команду может Франк Артига или Владимир Федотов.

По итогам 18 сыгранных туров казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками в своем активе.