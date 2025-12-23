Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев будет против продажи любого игрока своей команды. Об этом Талалаев заявил "Спорт-Экспрессу".

Ранее агент защитника "Балтики" Владислава Сауся Андрей Талаев допустил уход футболиста из "Балтики" этой зимой.

"Я в принципе против продажи любого своего футболиста, - сказал Талалаев. - Но при этом я не сторонник обсуждать трансферные планы в прессе. Так что это все чьи-то досужие домыслы".

После первой части сезона в Мир - Российской премьер-лиге "Балтика" идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 18 встречах. Состав калининградского клуба является одним из самых дешевых в чемпионате страны.