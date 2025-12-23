Арбитр признался в получении взятки от "Торпедо"

Российский арбитр Егор Егоров признался в получении взятки.

По информации источника, футбольный арбитр Егор Егоров признался, что получил 1,5 миллиона рублей от генерального директора "Торпедо" Валерия Скородумова. При этом Егоров уверяет, что влияния на исход матча "Арсенал" Тула — "Торпедо" (0:1) в пользу "автозаводцев" не оказывал.

Ранее сообщалось, что Егор Егоров был задержан сотрудниками полиции при попытке покинуть страну. Отец арбитра рассказал, что Егор собирался улететь в отпуск, но его задержали и допросили по делу московского "Торпедо", а после отпустили. Сообщалось, что на данный момент Егоров не может покидать страну и проходит по делу "автозаводцев" в качестве свидетеля.

По итогам прошлого сезона "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышло в РПЛ. Клуб был исключен из числа участников РПЛ - сообщалось, что руководство московского клуба пыталось оказывать противоправное влияние на результаты футбольных матчей. Расследование по этому делу продолжается.