Полузащитника «Баварии» назвали футболистом года в Австрии

Полузащитник «Баварии» Лаймер признан футболистом года в Австрии
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер стал обладателем награды, вручаемой футболисту года в Австрии, сообщает пресс‑служба Австрийского футбольного союза.
По итогам голосования тренеров клубов австрийской бундеслиги 28‑летний футболист набрал 51 балл, опередив прошлогоднего победителя, хавбека «Лейпцига» Кристофа Баумгартнера (16), форварда Марко Арнаутовича («Црвена Звезда», 15).
— Такие награды — большая честь и одновременно стимул к продолжению следования выбранному нами пути, — сказал Лаймер, на счету которого 55 матчей за сборную Австрии.
В сезоне‑2024/25 Лаймер провел 46 матчей за «Баварию», забил три мяча и сделал четыре результативные передачи, стал в составе команды чемпионом Германии.