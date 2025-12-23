Полузащитника «Баварии» назвали футболистом года в Австрии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер стал обладателем награды, вручаемой футболисту года в Австрии, сообщает пресс‑служба Австрийского футбольного союза.

© Матч ТВ

По итогам голосования тренеров клубов австрийской бундеслиги 28‑летний футболист набрал 51 балл, опередив прошлогоднего победителя, хавбека «Лейпцига» Кристофа Баумгартнера (16), форварда Марко Арнаутовича («Црвена Звезда», 15).

— Такие награды — большая честь и одновременно стимул к продолжению следования выбранному нами пути, — сказал Лаймер, на счету которого 55 матчей за сборную Австрии.

В сезоне‑2024/25 Лаймер провел 46 матчей за «Баварию», забил три мяча и сделал четыре результативные передачи, стал в составе команды чемпионом Германии.