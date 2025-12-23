Тренер "Балтики" признался, что часто извиняется перед судьями

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своём отношении к работе судей и собственному поведению во время матчей. Специалист нередко считает нужным извиниться после игры.

Отвечая на вопрос о том, как часто он идёт на такой шаг, Талалаев отметил:

«Да. Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам, поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте».

Талалаев также подчеркнул, что за последнее время сознательно сократил общение с судьями и отказался от попыток давления, прибегая к диалогу лишь в исключительных случаях.

После 18 туров чемпионата России калининградская «Балтика» под руководством Андрея Талалаева набрала 35 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от лидера на пять очков.

В 19-м туре РПЛ «Балтика» сыграет на выезде против петербургского «Зенита». Встреча запланирована на 28 февраля и пройдёт на «Газпром Арене».