«Спартаку» предложили немецкого тренера

«Спартаку» предложен экс-тренер «Генка» Финк. Кахигао рассматривает только иностранцев (Metaratings)
«Спартаку» предложили кандидатуру 58-летнего бывшего полузащитника «Баварии» Торстена Финка.
По данным Metaratings, немецкий специалист готов рассматривать только выгодные в финансовом плане предложения из России, поскольку другие варианты для него приоритетны.
Отмечается, что у спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао есть приоритетная кандидатура на пост главного тренера клуба и несколько запасных – ранее они не фигурировали в прессе.
Среди кандидатур рассматриваются только иностранцы – с ними ведутся активные переговоры.
Финк ранее работал с «Генком», который возглавлял в период с июля 2024 года по декабрь 2025 года. В бельгийском клубе он провел 73 матча: 39 побед, 14 ничьих, 20 поражений.
Также Финк известен по работе с «Ингольштадтом», «Базелем», «Гамбургом».
