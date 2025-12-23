«Челси» может досрочно вернуть защитника из аренды в «Боруссии»

Лондонский «Челси» рассматривает возможность досрочного прекращения аренды центрального защитника Аарона Ансельмино в дортмундской «Боруссии». Клуб имеет опцию активировать возвращение 20-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Причиной для этого является травма задней поверхности бедра, из-за которой Ансельмино не смог отыграть минимально прописанное количество минут за немецкий клуб. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, игрок доволен своим временем в Дортмунде, однако окончательное решение остаётся за «Челси». В текущем сезоне Ансельмино провёл девять матчей за «Боруссию» во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 12 млн.