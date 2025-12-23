Сестра Месси получила перелом позвонков в ДТП

Мария Соль Месси, младшая сестра нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, получила серьезные травмы в результате автомобильной аварии, сообщает Nueva Rioja со ссылкой на журналиста Анхеля де Брито.

По информации источника, инцидент произошел в Майами. У находившейся за рулем сестры Месси случился приступ, она потеряла контроль над автомобилем и попала в ДТП. Женщина получила ожоги, перелом двух позвонков, пятки, травму запястья, но ее жизни ничто не угрожает.

— С ней все в порядке, она уже в Аргентине, — сказала мать Месси Селия.

Из‑за аварии Мария была вынуждена перенести свою свадьбу с тренером «Интер Майами» Хулианом Арельяно, которая должна была состояться 3 января в Росарио.

«Интер Майами» по итогам минувшего сезона впервые в истории стал победителем MLS. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Месси был признан самым ценным игроком сезона.