Итальянский клуб интересуется игроком "Локомотива"

"Удинезе" прорабатывает вариант с трансфером нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщает инсайдер и журналист Иван Карпов.

По сведениям Карпова, "Удинезе" уже контактировал с представителями Воробьева, но не с "Локомотивом". Контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5 млн евро.

В первой части сезона 2025/2026 Дмитрий провел за "Локо" 21 матч, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

"Удинезе" по итогам 16 туров Серии A текущего сезона с 21 очком занимает 12-е место в турнирной таблице.