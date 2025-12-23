«Ростову» заблокировали счета в 11 банках за долг в 154 миллионов рублей – источник
У футбольного клуба «Ростов» 8 декабря были заблокированы счета в 11 банках. Причиной стала задолженность клуба, составляющая 154 млн рублей. Об этом сообщает Mash на спорте.
Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что все ограничения будут сняты до конца текущего года. Он пояснил, что блокировка связана с долгом за предыдущий месяц, и подтвердил, что клуб не намерен сниматься с чемпионата России.
Ранее появилась информация о том, что «Ростов» может не закончить сезон-2025/2026 из-за долгов в 4-5 млрд рублей. Также сообщалось о планах продажи большинства российских и легионеров с последующей заменой на более дешёвых игроков. Гончаров эти сведения опроверг.
По итогам 18 туров РПЛ «Ростов» находится на 11-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко.
В 19-м туре «Ростов» 28 февраля на выезде сыграет с лидером РПЛ «Краснодаром».