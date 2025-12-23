«Ростову» заблокировали счета в 11 банках

У футбольного клуба «Ростов» 8 декабря были заблокированы счета в 11 банках. Причиной стала задолженность клуба, составляющая 154 млн рублей. Об этом сообщает Mash на спорте.

© ФК «Ростов»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что все ограничения будут сняты до конца текущего года. Он пояснил, что блокировка связана с долгом за предыдущий месяц, и подтвердил, что клуб не намерен сниматься с чемпионата России.

Ранее появилась информация о том, что «Ростов» может не закончить сезон-2025/2026 из-за долгов в 4-5 млрд рублей. Также сообщалось о планах продажи большинства российских и легионеров с последующей заменой на более дешёвых игроков. Гончаров эти сведения опроверг.

По итогам 18 туров РПЛ «Ростов» находится на 11-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко.

В 19-м туре «Ростов» 28 февраля на выезде сыграет с лидером РПЛ «Краснодаром».