Булыкин поделился мнением о назначении Гусева главным тренером "Динамо"

Бывший форвард московского "Динамо" Дмитрий Булыкин поделился с Rusfootball.info мнением о назначении Ролана Гусева главным тренером команды до конца сезона.

© ФК "Динамо"

— Отношусь к этому положительно, вижу в этом логику. Если не нашли сейчас никого подходящего под их критерии, то нужно дать шанс своим молодым российским тренерам. Желаю Ролану проявить себя на позиции главного тренера и закрепиться надолго в этой должности. Сейчас для этого хорошая возможность. Сезон для "Динамо" после плохого начала потерян, и сейчас в руках Гусева сделать так, чтобы его полюбили руководство и болельщики.

— Верите в него как в тренера?

— В любого человека надо верить, а время покажет — было оправдано это или же надо было кого-то пригласить. Но, учитывая, что он уже не первый сезон в команде, и что он пару раз был исполняющим обязанности, предпосылки есть. Но что в итоге получится, мы узнаем в конце сезона. Сейчас есть время и возможность спокойно, без нервотрепки, подготовиться к возобновлению чемпионата. Сейчас все успокоились и должны показать, на что способны. Начиная с тренера и заканчивая футболистами. А руководство должно смотреть и думать, что делать дальше.